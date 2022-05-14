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Bloomberg: энергетику Германии ждет «военное положение» без российского газа

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Внезапное отключение российского газа может привести к введению военного положения в энергетической сфере Германии. Об этом утверждают аналитики агентства Bloomberg Ванеса Дезем и Уильям Уилкс.

В публикации отмечается, что такая ситуация может затронуть 80 млн человек, а также ряд предприятий от пекарен до производителей химической продукции.

«Экономисты прогнозируют ущерб в €220 млрд ($230 млрд), чего более чем достаточно, чтобы страна погрузилась в рецессию», — утверждается в публикации.

Авторы утверждают, что возможность внезапного отключения российского газа появилась на этой неделе после того, как Москва ограничила поставки природного топлива в Германию.

Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что страна пока не подготовлена к возможному эмбарго на газ из России.

Он объяснил, что у немецких властей «еще много работы» по подготовке к полной реализации газового эмбарго.

До этого Хабек заявлял, что Берлин не будет повышать готовность до уровня тревоги в рамках чрезвычайного плана по обеспечению газоснабжения на фоне санкций против России в энергосекторе.

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