Пушилин разрешил ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что запрет, введенный с 2017 года в соответствии с указом № 73, снят новым указом № 206. Согласно изменению, резидентам ДНР и ЛНР разрешено заключение внешнеэкономических сделок с нерезидентами Харьковской, Херсонской и Запорожской областей без таможенных процедур.

Ранее Пушилин направил письма некоторым российским банкам, в которых предложил им открыть свои филиалы в республике.

По мнению главы республики, это важно для ДНР и граждан республики. На территориях Запорожской и Херсонской областей, как он утверждает, будут открыты представительства банков республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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