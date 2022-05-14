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В Молдавии заявили, что платят за российский газ в евро

Глава «Молдовагаза» Чебан заявил, что страна платит за российский газ в евро

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

В настоящее время распределительное предприятие «Молдовагаз» оплачивает российский газ в евро. Об этом в эфире телеканала RTR Moldova заявил председатель правления предприятия Вадим Чебан.

«Сейчас мы платим в евро. Раньше платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро. Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах — только в рублях и в евро», — сказал Чебан.

По его словам, «Молдовагаз» не получал от «Газпрома» уведомление о переходе на расчеты в рублях, поскольку Россия не вносила Молдавию в список недружественных стран.

Также председатель правления предприятия заверил, что в данный момент Кишинев производит все текущие платежи по графику.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика находится в ситуации неопределенности по поводу поставок газа из России. Он также указал, что надо смотреть за развитием ситуации. По словам политика, если июньские поставки не будут подтверждены, то у страны есть резервы, которые могут покрыть практически месяц потребления летом.

Он добавил, что при отсутствии договоренностей с «Газпромом» газ будет покупаться на рынке.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта текущего года объявил о решении перевести оплату за газ, который Москва поставляет недружественным государствам, в рубли.

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