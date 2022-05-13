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В Минпромторге призвали убрать H&M, Inditex и Adidas из списка системообразующих компаний

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Depositphotos

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил РИА «Новости», что необходимо убрать ряд компаний из списка системообразующих организаций РФ.

В частности, он упомянул H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay). Представитель министерства пояснил, что системообразующие организации не могут пользоваться поддержкой государства в случае, если они приостановили свою деятельность в РФ, а заемщик прекратил функционировать в полном объеме

«В связи с этим нецелесообразно нахождение указанных предприятий в перечне системообразующих организаций российской экономики», — сказал Евтухов.

Ранее стало известно, что Минпромторг и Минцифры расширят критерии для внесения в перечень системообразующих предприятий, чтобы в него могли войти производители электроники.

Совет Федерации утвердил закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Согласно документу, правительство наделят правом в текущем году объявить мораторий на плановые проверки среднего и малого бизнеса. При этом плановые проверки в отношении организаций, которые имеют государственную аккредитацию и работают в сфере IT-технологий, не будут осуществляться в период по 31 декабря 2024 года.

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