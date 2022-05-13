«Интер РАО» с 14 мая прекратит поставки электричества в Финляндию

Дочерняя структура энергокомпании «Интер РАО» с 14 мая прекратит поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финскую электросетевую компанию.

22 апреля финская электросетевая компания Fingrid сообщила, что с 24 апреля ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией, после чего последует снижение импортной мощности с 1300 МВт до 900 МВт. При этом экспортная мощность в Россию останется на уровне 320 МВт.

Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в России является ПАО «Интер РАО» (MOEX: IRAO). Финляндия является для компании основным экспортным рынком. В 2021 г. в эту страну было поставлено 8,2 млрд кВт.ч электроэнергии из общего экспорта в 21,77 млрд кВт.ч.

Контроль над холдингом распределен между «Интер РАО Капитал» (структура «Интер РАО», владеет 29,56%) и «Роснефтегазом» (владеет пакетом 27,63%). Советы директоров «Роснефтегаза» и «Интер РАО» возглавляет Игорь Сечин. Еще 8,57% у Федеральной сетевой компании.