Нидерланды заморозили активы России и Белоруссии на сумму в €640 млн

Координатор по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении РФ Стеф Блок отметил в итоговом докладе, что Нидерланды заморозили активы из РФ и Белоруссии, сообщает ТАСС.

«В общей сложности заморожены активы на €640 млн» — отметил он, добавив, что также были заблокированы операции на €425 млн, шесть самолетов и 24 судна.

Транспортные средства, как выделено в докладе, нельзя передать их владельцам, так как они находятся в санкционных списках. Также сотрудники таможенных органов изучили 77,5 тыс. экспортных и 11,3 тыс. импортных деклараций, а также проверили более 34 тыс. контейнеров.

В общей сложности, проверяющим службам не удалось, подчеркивает Блок, упустить какие-либо подозрительные активы.

Ранее стало известно, что государства Евросоюза работают над тем, чтобы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине.

До этого издание Politico писало, что Еврокомиссия (ЕК) представит через две недели документ, которое поможет странам-членам ЕС конфисковать активы, замороженные в рамках санкций против России. Эта мера предоставит странам правовую основу для конфискации замороженных активов.