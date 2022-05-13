Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter

Сделка по покупке Twitter приостановлена, об этом на личной странице в социальной сети сообщил ее потенциальный владелец Илон Маск, сообщает «Пятый канал».

Опасения перед приобретением социальной сети у бизнесмена вызвали данные о том, что Twitter переполнен спамом и фейковыми аккаунтами.

Маск хочет удостовериться и получить доказательства того, что менее 5% пользователей являются распространителями вредоносного контента.

После публикации американского изобретателя о заморозке сделки акции Twitter упали на торгах на 20%.