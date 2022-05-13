Голикова заявила о росте числа безработных в России

В России выросло число зарегистрированных безработных, передает ТАСС со ссылкой на данные секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан составляет 690,5 тыс. человек. Количество работников в простое увеличилось до 138 тыс. человек. Количество работников на неполной занятости выросло до 131 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным на 25 апреля, в России было 681 тыс. безработных, а на 1 марта — 682,8 тыс. Число работников в простое составляло 98 тыс. человек на 20 апреля.

Ранее Центробанк сообщил, что Россия может столкнуться с ростом безработицы в период становления в стране новой экономики. Так, уход крупных иностранных компаний с российского рынка может привести к тому, что часть бывших сотрудников этих организаций лишатся рабочего места, а количество вакансий этих категорий уменьшится.