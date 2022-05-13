Четыре проекта Сбера получили престижную премию в сфере дизайна

Четыре проекта Сбера получили награды ведущей международной премии A' Design Award & Competition 2021-2022, где за победу боролись участники со всего мира, сообщает пресс-служба организации.

«Сервис электронной регистрации и снятия обременения недвижимости при залоге по кредитам СберБизнеса» победил в категории «Дизайн интерфейсов и сценариев взаимодействий». Серебро в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения» получил платежный метод SberPay для быстрой и безопасной оплаты онлайн-покупок. Площадка «Портал DA», на которой реализуются залоговые активы, удостоилась бронзы в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения».

Наконец, проект «Серия приветственных заставок мобильного приложения СберБанк Онлайн», приуроченных к Году науки и технологий в России, отмечен бронзовой наградой в категории «Мобильные технологии, приложения и дизайн программного обеспечения».

Ежегодная премия и конкурс A' Design Award & Competition — одни из крупнейших и наиболее влиятельных в сфере дизайна. Они предназначены для дизайнеров, инноваторов и компаний, которые хотят привлечь внимание СМИ, издателей и покупателей. Сбер становится триумфатором премии не впервые: в прошлом году компания была удостоена двух золотых и одной серебряной награды.