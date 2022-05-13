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В Skyeng заявили о разрушении рынка инвестиций в стартапы

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Depositphotos

Российский рынок инвестиций в стартапы и развивающийся бизнес разрушен, а компании не знают, откуда брать деньги. Об этом РБК заявил глава Skyeng Александр Ларьяновский.

«Российский венчурный рынок разрушен, компании не знают, где брать инвестиции. А страны, которые считаются для нас недружественными, вряд ли будут иметь какие-то интересы в России», — отметил Ларьяновский.

По его словам, азиатские страны будут занимать выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации в России. Возможно, уже через шесть месяцев могут появиться первые решения в вопросе инвестиций. Однако сейчас придется рассчитывать на собственные силы.

Он добавил, что в ближайшие 5-10 лет ни один стартап в России не сможет получить оценку более $1 млрд. При этом меры поддержки от Минцифры говорят о том, что ИТ-отрасль действительно нужна стране. Однако отсутствие аналогичных предложений от Министерства просвещения или Министерства науки и образования может означать, что сейчас нет интереса в развитии рынка онлайн-образования.

13 апреля в пресс-службе сервиса «Авито Услуги» сообщили, что в марте 2022 года число объявлений от бизнес-ангелов, которые готовы инвестировать в бизнес пользователей, составило 1903. По сравнению с мартом прошлого года данный показатель вырос на 20%. В то же время значительно вырос интерес пользователей сервиса к таким объявлениям в марте: на 53% за год.

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