Reuters: расходы Украины на военные нужды с начала спецоперации РФ превысили $8 млрд

Украина потратила $8,3 млрд на военные нужды с момента начала спецоперации РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минфина Украины Сергея Марченко.

По его словам, деньги, первоначально заложенные в бюджете на развитие страны, пошли в том числе на покупку и ремонт оружия. Марченко добавил, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, так как страна вынуждена направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

Глава минфина добавил, что в апреле Украина получила почти $2 млрд внешнего финансирования, из которых $719 млн поступили в виде грантов. С февраля общая сумма иностранной поддержки составила $5,4 млрд.

Он отметил, что Украина рассчитывает получить кредит в размере $767 млн от Канады в мае.

Ранее минфин Украины призвал ЕС усиливать санкции против России в условиях возможной рецессии.