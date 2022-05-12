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Reuters: расходы Украины на военные нужды с начала спецоперации РФ превысили $8 млрд

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Gleb Garanich/Reuters

Украина потратила $8,3 млрд на военные нужды с момента начала спецоперации РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минфина Украины Сергея Марченко.

По его словам, деньги, первоначально заложенные в бюджете на развитие страны, пошли в том числе на покупку и ремонт оружия. Марченко добавил, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, так как страна вынуждена направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

Глава минфина добавил, что в апреле Украина получила почти $2 млрд внешнего финансирования, из которых $719 млн поступили в виде грантов. С февраля общая сумма иностранной поддержки составила $5,4 млрд.

Он отметил, что Украина рассчитывает получить кредит в размере $767 млн от Канады в мае.

Ранее минфин Украины призвал ЕС усиливать санкции против России в условиях возможной рецессии.

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