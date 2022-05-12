Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Премьер Венгрии Орбан пообещал не допустить санкций против патриарха Кирилла 22:20
Парламент Греции одобрил изменение соглашения об обороне с США 22:19
В Кремле прокомментировали сообщения об «ультиматуме» украинских властей... 22:18
ЦСКА завершает трансфер полузащитника «Лилля» 22:04
Первый канал назвал «собачьей чушью» слухи о закрытии шоу «Вечерний... 21:57
Тиньков переулок в петербургском Пушкине могут переименовать из-за фальшивого... 21:52
Кадыров сообщил о водружении российских флагов в Южном на Украине 21:52
Экс-капитан «Зенита» Радимов ответил на критику Салиховой стихотворением... 21:51
Минэнерго ДНР сообщило о подаче света на социально значимые объекты Мариуполя 21:39
ФК «Севастополь» отправит заявку на вступление в Российский... 21:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Канцлер Австрии пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», если оно не будет заполняться газом. Об этом он сообщил изданию Kronen Zeitung.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал он.

Ранее министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что потребуются годы, чтобы отказаться от российского газа. По словам Гевесслер, ситуация на Украине заставила страну столкнуться с «неприятной правдой».

По данным агентства, Австрия поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российской энергетикой в ​​Европе, в 2018 году страна продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.

До этого министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что страна все еще не поддерживает введение эмбарго на поставки газа из РФ. По словам министра экономики, ограничения против России станут красной линией для Австрии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть