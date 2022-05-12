Канцлер Австрии пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище в Зальцбурге

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», если оно не будет заполняться газом. Об этом он сообщил изданию Kronen Zeitung.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал он.

Ранее министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что потребуются годы, чтобы отказаться от российского газа. По словам Гевесслер, ситуация на Украине заставила страну столкнуться с «неприятной правдой».

По данным агентства, Австрия поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российской энергетикой в ​​Европе, в 2018 году страна продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.

До этого министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что страна все еще не поддерживает введение эмбарго на поставки газа из РФ. По словам министра экономики, ограничения против России станут красной линией для Австрии.