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Министр экономики ФРГ Хабек заявил о неготовности Германии к эмбарго на газ из РФ

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Global Look Press

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что страна пока не подготовлена к возможному эмбарго на газ из России, сообщает ТАСС.

«Мы не можем сейчас осуществить газовое эмбарго», — заявил министр.

Он объяснил, что у немецких властей «еще много работы» по подготовке к полной реализации газового эмбарго.

Ранее Хабек заявлял, что Берлин не будет повышать готовность до уровня тревоги в рамках чрезвычайного плана по обеспечению газоснабжения на фоне санкций против России в энергосекторе. Министр отметил, что у властей есть возможность компенсировать недостающие объемы, закупая энергоносители в «других местах».

До этого сообщалось, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России. По данным Reuters, данный план включает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями.

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