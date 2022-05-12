Bloomberg написал, что доходы России от экспорта нефти выросли с начала 2022 года на 50%

Доходы России от экспорта углеводородов в 2022 году увеличились вполовину на фоне торговых ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Международного энергетического агентства, пишет Bloomberg.

«С начала года Россия продает их (нефть и нефтепродукты) на сумму порядка $20 млрд в месяц при уровне экспорта в восемь миллионов баррелей в сутки», — говорится в ежемесячном отчете агентства.

В ведомстве отметили, что Россия продолжает отправлять на экспорт сырье, несмотря на желание Евросоюза ввести запрет на импорт. Поставки также продолжаются вопреки заявлениям компаний Shell и TotalEnergies о прекращении закупок. Места этих европейских компаний занимают предприятия из Китая и Индии.

Вместе с тем Москва получает непредвиденную финансовую прибыль по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года. Евросоюз, по состоянию на апрель 2022 года, остается крупнейшим рынком для экспорта сырья из России. На ЕС приходится 43% экспорта страны.

Ранее 12 мая Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет за первые четыре месяца 2022 года исполнен с профицитом 2,7 трлн руб.