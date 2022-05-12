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Решетников заявил, что Россия смогла избежать дефицита товаров и роста безработицы

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

России удалось избежать значительного роста безработицы и товарного дефицита. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы», — сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что стране удалось обойти стороной дефицит товаров, а также ушла волна ажиотажного спроса. Кроме того, Решетников подчеркнул, что в последнее время существенно замедлилась инфляция.

Министр добавил, что сохраняются трудности из-за разрыва логистических цепочек и необходимости перенастройки производства.

Ранее 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская официальная валюта в 2022 году показала лучшую динамику среди всех валют мира. Курс рубля укрепляется на фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса.

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