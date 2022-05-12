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В Минэнерго не увидели рисков для электростанций из-за ухода Fortum

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Решение финской энергетической компании Fortum о выходе из числа основных акционеров российских компаний не повлияет на работу российских электростанций. Об этом в Telegram-канале сообщило Минэнерго, приводя слова министра энергетики Николая Шульгинова.

«Изменения в структуре акционеров Fortum не повлияют на работу электростанций на территории Российской Федерации», — отметил Шульгинов.

По его словам, выход финской компании из числа акционеров стало самостоятельным решением самих акционеров.

Он добавил, что требования законодательства России по обеспечению потребителей электроэнергией в регионах, где работала компания, будут реализованы полностью.

Ранее в четверг финская энергетическая компания Fortum приняла решение об уходе с российского рынка. В рамках решения предприятие планирует продать российские активы Fortum. Также в ближайшее время будет возобновлен процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

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