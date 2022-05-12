Кремль рассказал подробности о санкциях России против дочек «Газпрома» в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности о санкциях России, введенных против бывших и нынешних «дочек» «Газпрома» в Европе, и отразятся ли эти меры на поставках газа в европейские страны.

«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний. То есть, блокирующие санкции введены. С этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены. Эти компании больше не могут участвовать в процессе. В процессе будут участвовать другие компании по всей видимости. За деталями надо обращаться в «Газпром»», — сказал представитель Кремля.

11 мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывшей дочки российского «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Российским компаниям запрещено совершать с этими юридическими лицами сделки, платежи, операции с ценными бумагами в их пользу и т.д.

Ранее в ФРГ заявили, что некоторые дочерние компании Gazprom Germania не получают газ.