Bloomberg: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа

Еще 10 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для расчета за российский газ в рублях. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, еще 14 компаний запросили необходимые для открытия счетов документы.

Отмечается, что таким образом уже 20 европейских компаний открыли необходимые для расчета с Россией счета.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила на пресс-конференции, что Еврокомиссия не согласна с предложением Италии предоставить временное право компаниям платить за газ в рублях.

В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран перейти на новую схему оплаты в рублях. В Евросоюзе обвинили Россию в использовании газа как «инструмента шантажа» и планируют нарастить закупки через готовые платить в российской валюте страны. По данным Bloomberg, специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок газа открыли десять компаний, а четыре импортера уже произвели платежи на предложенных Россией условиях.