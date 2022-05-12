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В США начали расследование из-за позднего раскрытия Маском данных о покупке Twitter

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Dado Ruvic/Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование из-за несвоевременного раскрытия информации предпринимателем Илоном Маском информации о покупке акций Twitter. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

Источники издания отметили, что Маска начали подозревать в том, что он решил умолчать о покупке части акций компании. Таким образом, он не хотел, чтобы они росли в цене.

Эксперты сошлись во мнении, что в случае сокрытия информации, Маск мог сэкономить на покупке Twitter более $143 млн.

В WSJ добавили, что Маск купил 9,2% акций компании Twitter. SEC сообщила о сделке лишь 4 апреля, в то время как сама сделка прошла 14 марта. Однако по правилам покупатель, который приобретает пять или более процентов публичной компании, должен уведомить комиссию за 10 дней.

10 мая специалисты инвестиционной компании Hindenburg Research заявили, что если глава Tesla Илон Маск откажется от сделки по покупке социальной сети Twitter, то обрушит котировки компании на 50%, а также сможет сэкономить на приобретении, уменьшив стоимость акций.

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