Во Франции заявили о серьезном давлении на местный бизнес из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции оказали отрицательное воздействие на малый и средний бизнес во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

В публикации отметили, что из-за роста цен на энергию и серьезные проблемы с поставками, производство во Франции начало страдать.

Le Figaro указали, что многие французские компании опасаются прямого влияния ситуации на Украине на их бизнес. Кроме того, большинство жалуются на высокие цены на энергоносители и сырье. Все это может привести к снижению прибыли.

Представители бизнеса добавили, что ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.

11 мая в интервью Bloomberg глава администрации порта Аллард Кастелейн заявил, что санкции в отношении России оказали негативное влияние на работу крупнейшего порта в Европе, расположенного в Роттердаме, и последствия этих ограничений будут нарастать до конца года. Он пояснил, что пока санкции оказали «относительно ограниченное» влияние на работу порта.