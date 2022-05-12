Во Франции заявили о серьезном давлении на местный бизнес из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции оказали отрицательное воздействие на малый и средний бизнес во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.
В публикации отметили, что из-за роста цен на энергию и серьезные проблемы с поставками, производство во Франции начало страдать.
Le Figaro указали, что многие французские компании опасаются прямого влияния ситуации на Украине на их бизнес. Кроме того, большинство жалуются на высокие цены на энергоносители и сырье. Все это может привести к снижению прибыли.
Представители бизнеса добавили, что ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в ближайшие месяцы.
11 мая в интервью Bloomberg глава администрации порта Аллард Кастелейн заявил, что санкции в отношении России оказали негативное влияние на работу крупнейшего порта в Европе, расположенного в Роттердаме, и последствия этих ограничений будут нарастать до конца года. Он пояснил, что пока санкции оказали «относительно ограниченное» влияние на работу порта.