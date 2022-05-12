ЕС до 2027 года может потратить €195 млрд на энергетическую независимость от России

Евросоюз может потратить в ближайшие пять лет €195 млрд ради избавления от энергетической зависимости от России. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на проект Еврокомиссии (ЕК) по ускоренному энергопереходу.

«Быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию. К 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13%, вместо планировавшихся 9%», — отметили в ЕК.

В документе добавили, что также необходимо в два раза увеличить производство энергии за счет возобновляемых источников. То есть с 22% в 2020 году показатель должен вырасти до 45% к 2030 году.

Кроме того, будет увеличена доля использования зеленого водорода. По прогнозам ЕК, его потребление в ЕС к 2030 году может вырасти до 20 млн тонн.

9 мая экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) дают возможность для России заработать на нефти и газе. По его словам, ограничения против нефтяной и газовой отрасли спровоцировали убытки ЕС и сыграли на руку Москве.