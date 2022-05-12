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Санду: Россия должна отсрочить выплату долга за газ Молдавии

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Reuters

Президент Молдавии Майя Санду считает, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период, указала она в интервью телеканалу TVR Молдова

«Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли. <…> На лицо политический подход», — поделилась свой точкой зрения политический лидер.

Государство готово отказываться от российского газа из-за низкой покупательской способности молдавских потребителей. Санду при этом добавила, что рядовые жители страны не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.

«Газпром» в октябре 2021 года согласился продлить соглашение с Молдавией, выдвинув главные условия - погашение долга за топливо и своевременные платежи.

Ранее официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщил, что «Молдовагаза» составляет $433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает $709 млн.

Также президент Молдавии Майя Санду заявила, что депутатов парламента республики, которые в День Победы носили запрещенную георгиевскую ленту, следует привлечь к ответственности.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые российские военные используют с начала специальной военной операции на Украине. Санду считает, что новые поправки не затрагивают историческую память Молдавии, так как «люди смогут и впредь почитать героев», которые сражались во Второй мировой войне. Она уверена, что символы меняют свое значение в зависимости от контекста, что и происходит с георгиевской лентой, «Z» и «V» из-за спецоперации РФ.

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