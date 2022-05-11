Крупнейшая в мире площадка RapNet запретила торговлю бриллиантами из России

Крупнейшая в мире площадка по торговле алмазами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России. Об этом сообщает пресс-служба Rapaport Group.

«Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Россия поставляет на мировой рынок около 30% алмазов. Председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт заявил, что антироссийские санкции «коренным образом» меняют цепочку поставок этих драгоценных камней.

«Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед сезоном отпусков», — добавил он.

Американский аналитик Эдан Голан предупреждал, что санкции в отношении алмазной индустрии из России могут оказать отрицательное влияние на мировую отрасль. Он добавил, что исключение продукции российской «Алросы» с мирового рынка нанесет вред не только самой компании, но и всему рынку в целом. При этом эффект от санкций может быть снижен, если они коснутся запрета на необработанные камни. Если они будут обрабатываться за пределами России, то уже могут ввозиться в США без нарушения санкций.