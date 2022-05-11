Мордашов обратился в Европейский суд из-за включения его в санкционный список

Российский миллиардер, генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить решение Евросоюза о введении против него санкций. Об этом пишет Bloomberg ссылкой на картотеку люксембургского суда.

«Мы считаем санкции против Алексея Мордашова совершенно необоснованными и незаконными, и мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом для защиты наших интересов», — заявил представитель предпринимателя.

По информации издания, аналогичный иск о приостановке действий ограничительных мер в конце апреля подал еще один российский миллиардер, основатель «USM Holdings» Алишер Усманов.

По данным Forbes, Усманов владеет $11,5 млрд. В распоряжении Мордашова и его семьи $13,2 млрд.

Ранее 11 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ). Источник агентства отметил, что бизнесмен вышел из капитала НМГ несколько месяцев назад, еще до начала спецоперации России на Украине.