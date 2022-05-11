Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Годовая инфляция в России ускорилась за неделю до 17,77% 20:18
ATP и WTA обсуждают принятие санкций в адрес Великобритании из-за отстранения россиян 20:11
Россия ввела ответные санкции в отношении компаний из ЕС, США, Британии и... 20:05
Путин высоко оценил действия 15-й Александрийской бригады спецоперации 20:03
Житель Подмосковья пытался склонить 17-летнюю любовницу к убийству жены 19:54
В США выразили готовность ударить по Афганистану 19:51
Германия начала обучать украинских военных использованию гаубиц PzH 2000 19:50
Стало известно об отказе иностранных компаний продавать круизы россиянам 19:49
Видеохостинг Rutube восстановил работу после хакерской атаки 19:47
Центробанк заявил, что международные резервы России снизились до 593 млрд рублей 19:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мордашов обратился в Европейский суд из-за включения его в санкционный список

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Российский миллиардер, генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить решение Евросоюза о введении против него санкций. Об этом пишет Bloomberg ссылкой на картотеку люксембургского суда.

«Мы считаем санкции против Алексея Мордашова совершенно необоснованными и незаконными, и мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом для защиты наших интересов», — заявил представитель предпринимателя.

По информации издания, аналогичный иск о приостановке действий ограничительных мер в конце апреля подал еще один российский миллиардер, основатель «USM Holdings» Алишер Усманов.

По данным Forbes, Усманов владеет $11,5 млрд. В распоряжении Мордашова и его семьи $13,2 млрд.

Ранее 11 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ). Источник агентства отметил, что бизнесмен вышел из капитала НМГ несколько месяцев назад, еще до начала спецоперации России на Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть