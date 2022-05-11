Rystad Energy: решение Украины снизить транзит газа в Европу приведет к «эффекту домино»

Решение Украины оставить только один вход для транзита российского газа в Европу приведет к «эффекту домино» и затруднит план по наполнению топливом европейских подземных хранилищ. Такое мнение выразили эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy, сообщает РИА «Новости».

«Эффект домино от вывода очередной трубы из европейской газовой сети и потери потока газа в объеме 10 миллионов кубометров в сутки затруднит достижение странами своих целей по хранилищам», — заявили эксперты.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что решение Украины существенно снижает надежность газоснабжения.

Днем ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины», транзит российского газа через территорию Украины может упасть на четверть.

На фоне частичной остановки транзита, цена газа в Европе на открытии торгов на бирже ICE в среду превысила $1 100 за один кубический метр.