Госдолг Японии вырос до $9,5 трлн

Совокупный государственный долг Японии вырос до крупнейшей за историю наблюдения отметки — $9,5 трлн или 1 241,3 трлн йен, сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министерство финансов.

В Японии госдолг складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. В японском минфине отмечают, что рост государственного долга не прекращался на протяжении последних 18 лет.

«Объем выпуска государственных облигаций увеличился из-за увеличения расходов на социальное обеспечение, таких как меры против нового коронавируса, медицинское обслуживание и долгосрочный уход, что привело к росту в целом. Подсчитано, что на каждого человека приходится около 9,9 млн иен [почти $76 тыс — «Газета.Ru»]», — подсчитали в Yomiuri.

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