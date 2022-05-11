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Президент Аргентины предупредил о общемировом спаде экономики из-за санкций против России

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Juan Mabromata/AP

Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью для испанской газеты El Diario предупредил о общемировом спаде экономики из-за санкций против России.

«Это санкции, которые очень негативно воздействуют во всем мире. Мы не являемся частью этого», — заявил Фернандес.

Он отметил, что представляет латиноамериканскую точку зрения на ситуацию с санкциями против России, которые несут ущерб, в том числе, безопасности стран Южной и Центральной Америки.

«На карту поставлены продовольственная и энергетическая безопасность в Латинской Америке, Центральной Америке, [государствах — «Газета.Ru»] Карибского бассейна», — считает Фернандес.

Он назвал «аморальным» тот ущерб, который может понести периферия мировой экономики, в первую очередь — развивающиеся страны.

Ранее ведущие японские компании потеряли $2 млрд из-за антироссийских санкций.

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