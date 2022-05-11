Крупнейший импортер российского газа в ФРГ Uniper намерен платить за топливо в евро

Немецкий энергоконцерн Uniper заявил, что продолжит оплачивать российский газ в евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Uniper ведет переговоры со своим партнером по контракту о конкретных условиях оплаты, а также тесно консультируется с правительством Германии», — рассказал представитель компании.

Также сообщалось, что Uniper не исключает использования схемы, при которой оплата поставок будет производиться в евро, а затем конвертироваться в рубли через Газпромбанк. Как писала газета Rheinische Post, в конце апреля Uniper согласился переводить платежи за топливо в российский банк. При этом платежи должны будут осуществляться в евро.

Ранее стало известно, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об оплате поставок российского газа покупателями из недружественных стран, согласно которому эти страны должны будут отправлять деньги в иностранной валюте в Газпромбанк, который в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на рублевые счета импортеров.