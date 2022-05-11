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В Германии признали опасным запрет на поставки российской нефти

Премьер Саксонии Кречмер раскритиковал введение эмбарго на поставки нефти из России

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Markus Schreiber/AP

Премьер-министр федеральной земли Саксония на востоке Германии Михаэль Кречмер заявил, что запрет на поставки российской нефти сильно вредит Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Кречмер утверждает, что если Европа будет покупать энергию не в России, а в других местах, то там возникнет дефицит, который рано или поздно будет восполняться российскими энергоресурсами. Таким образом, новый пакет санкций против России опасен прежде всего для Евросоюза — не только на уровне «тепла в квартирах», но и на уровне экономик стран — членов ЕС.

«Я также считаю, что сейчас самое время внимательно посмотреть: кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ», — заявил политик.

Ранее стало известно, что ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России.

Также сообщалось, что Германия может «взять под контроль» российский НПЗ, который контролируется «Роснефтью».

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Санкции против России
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