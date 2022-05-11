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Экс-помощник Генсека ООН Шпонек сообщил о провале западных санкций против России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что странам Запада не удалось склонить большинство стран мира к введению антироссийских санкций на фоне проведения спецоперации на Украине. Своей точкой зрения он поделился с «Известиями».

Он указал, что рестрикции США, Канады и ЕС отказались поддержать в Бразилии, Китае, Индии, Пакистане, Иране, на Ближнем востоке и в южноафриканских странах.

«Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились», — заявил политик.

По его мнению, санкции никогда не приводили к разрешению конфликта. Шпонек считает, что от ограничений страдали не те люди, против которых были направлены рестрикции.

В качестве альтернативы рестрикциям он назвал переговоры за круглым столом.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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