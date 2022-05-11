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Минфин США изучает последствия возможного запрета на обслуживание РФ части госдолга

В США решают, продлить ли РФ срок генлицензии по госдолгу или «позволить объявить дефолт»

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявил, что ведомство анализирует «последствия и побочные эффекты» возможных шагов, которые приведут к тому, что России запретят осуществление платежей по обслуживанию части своего госдолга. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что действие соответствующей генеральной лицензии финансового ведомства истекает 25 мая. Сенатор Майк Раундс (республиканец от штата Южная Дакота) указал, что Москва должна произвести следующие выплаты по облигациям через два дня после этого, 27 мая.

Он спросил у Йеллен, продлит ли Минфин срок этой генлицензии, либо «позволит России объявить дефолт».

Министр указал, что в ведомстве активно изучают этот вопрос. Чиновники изучают последствия и побочные эффекты.

«Мы еще не приняли решение», — заключил Джанет Йеллен. Он добавил, что оно будет принято «в скором времени».

В России не исключен дефолт 25 мая по еврооблигациям, написал ранее Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

4 мая истекал льготный 30-дневный период оплаты по евробондам на сумму $650 млн, однако Москва перевела средства западным инвесторам за счет внутренних валютных резервов, пишет агентство со ссылкой на источники. Несмотря на это, угроза дефолта сохранятся в связи со следующим платежом, срок которого истекает 25 мая.

Источники агентства указали, что проблема с оплатой долга у России заключается в многочисленных санкциях, которые были наложены на страну после начала спецоперации на Украине. Из-за этого усложнились многочисленные переводы за рубеж.

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