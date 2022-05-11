ЕС планирует предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на нефть

Евросоюз планирует предложить Венгрии денежную компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать санкции на импорт нефти из России, сообщает Politico, ссылаясь на официальных лиц ЕС.

По информации издания, в последней версии проекта санкций рассматривается возможность предоставления для Венгрии и Словакии отсрочки на введение нефтяного эмбарго до конца 2024 года, на два года позже других стран ЕС.

«Однако Венгрия дала понять, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти. Официальные лица заявили, что во избежание дальнейшего растягивания сроков может также быть предложена некая форма финансовой компенсации», — сообщается в СМИ.

Отмечается, что Еврокомиссия может воспользоваться платежными механизмами, предусмотренными стратегией REPowerEU для снижения зависимости от российского топлива.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может поддержать план санкций Евросоюза против России в его «нынешней форме».