Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Константин Богомолов объяснился за скандал с постановщиком спектакля «Вишневый... 01:46
Клубы черного дыма были замечены над территорией «Азовстали» 01:40
Актриса Мария Шукшина осталась довольна отсутствием России... 01:36
«Барселона» выступила с заявлением по поводу потерявшего сознание... 01:34
Американский предприниматель Билл Гейтс заболел коронавирусом 01:31
Защитника «Барсы» Араухо после столкновения с одноклубником увезли... 01:23
Музыкальный конкурс «Евровидение» стартовал в Турине 01:16
Елена Малышева поделилась впечатлениями об отпуске в Узбекистане 01:13
Макрон может посетить Киев 01:12
Число погибших при взрыве в отеле Гаваны увеличилось до 42 00:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЕС планирует предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на нефть

Politico: ЕС планирует предложить Венгрии компенсацию за поддержку нефтяного эмбарго

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Charlie Riedel/AP

Евросоюз планирует предложить Венгрии денежную компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать санкции на импорт нефти из России, сообщает Politico, ссылаясь на официальных лиц ЕС.

По информации издания, в последней версии проекта санкций рассматривается возможность предоставления для Венгрии и Словакии отсрочки на введение нефтяного эмбарго до конца 2024 года, на два года позже других стран ЕС.

«Однако Венгрия дала понять, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти. Официальные лица заявили, что во избежание дальнейшего растягивания сроков может также быть предложена некая форма финансовой компенсации», — сообщается в СМИ.

Отмечается, что Еврокомиссия может воспользоваться платежными механизмами, предусмотренными стратегией REPowerEU для снижения зависимости от российского топлива.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может поддержать план санкций Евросоюза против России в его «нынешней форме».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть