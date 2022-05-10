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Цена на бензин в США установила исторический максимум

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Mike Blake/Reuters

Стоимость бензина на автозаправках в США побила исторический максимум, превысив $4,37 за один галлон (3,785 литра). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

По данным организации, это самый высокий средний показатель в истории.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ.

Чиновник указал, что немецкое правительство работает над тем, чтобы этого не произошло.

До этого сообщалось, что Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Италии и Франции. Топливо закачивают в подземные хранилища, они уже заполнены на 80%, сообщил «Газпром».

Для сравнения, заполняемость ПХГ Евросоюза в среднем не превышает 34%. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в Брюсселе, что Варшава готова помочь членам ЕС отказаться от российских энергоносителей.

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