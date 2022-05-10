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DPA: эмбарго на транспортировку нефти было исключено из шестого пакета санкций ЕС против России

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Global Look Press

Эмбарго на транспортировку российской нефти было исключено из шестого пакета санкций Европейского союза против России, сообщает агентство DPA со ссылкой на источник.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

Однако против эмбарго на российскую нефть выступила Венгрия, которая фактически сорвала принятие шестого пакета санкций против России, а также Словакия и Болгария.

В Еврокомиссии рассматривали возможность ввести исключения на покупку российской нефти для этих стран.

Ранее государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть — это вопрос нескольких дней.

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