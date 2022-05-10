DPA: эмбарго на транспортировку нефти было исключено из шестого пакета санкций ЕС против России

Эмбарго на транспортировку российской нефти было исключено из шестого пакета санкций Европейского союза против России, сообщает агентство DPA со ссылкой на источник.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

Однако против эмбарго на российскую нефть выступила Венгрия, которая фактически сорвала принятие шестого пакета санкций против России, а также Словакия и Болгария.

В Еврокомиссии рассматривали возможность ввести исключения на покупку российской нефти для этих стран.

Ранее государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть — это вопрос нескольких дней.