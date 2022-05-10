Польская «дочка» «Новатэка» заявила о форс-мажоре по обязательствам из-за санкций

Польская дочерняя компания «Новатэка» - Novatek Green Energy объявила форс-мажор по обязательствам перед клиентами. Об этом сообщается на сайте организации.

Из-за того, что «Новатэк» с 25 апреля 2022 года был внесен в санкционный список Польши, Novatek Green Energy не может исполнить все договорные обязательства, отметили в пресс-службе.

«Замораживание экономических ресурсов приводит, среди прочего, к тому, что оборудование для передачи/распределения или резервуарные установки были заморожены, и любые дальнейшие решения по этому вопросу теперь принимаются государственными органами», — указал глава компании Дариуш Братон.

В компании пояснили, что замораживание экономических ресурсов представляет собой невозможность их использования для получения денежных средств, товаров или услуг всеми возможными способами.

29 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что республика обязала Novatek Green Energy, которая попала под санкции, передать всю газотранспортную инфраструктуру польским компаниям.

По его словам, премьер-министр Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил госкомпаниям поставить газ в сети, формальным владельцем которых является «Новатэк».