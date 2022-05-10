Доля российской медтехники через два года должна достичь 50%

Российское медицинское оборудование должно занять половину рынка в течении двух лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги совещания главы Минпромторга Дениса Мантурова с производителями медтехники и ведомствами.

«Сегодня стоит задача нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% — к 2030 году. Для достижения этих амбициозных показателей Минпромторг России готов оказать поддержку предприятиям отрасли», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе указали, что будут проработаны вопросы изменения налоговых режимов для производителей техники, а также возможности для стимулирования локализации медицинских изделий и увеличения объемов их закупок.

Участники рынка указали, что необходимо сократить сроки выдачи и изменения регистрационных удостоверений на медтехнику. Кроме того, необходимо создать отечественный маркетплейс по продаже медоборудования, чтобы компании могли оперативно покупать необходимую технику.

20 апреля в опросе приложения «Справочник врача», поступившего в «Газету.Ru» сообщалось, что 70,4% медиков считают необходимым увеличить финансирование производства российской медтехники для увеличения доверия врачей к отечественным медизделиям.