ABC: ФРС США определила главную угрозу мировой финансовой системе

Кризис на Украине и рекордная инфляция вытеснили пандемию коронавируса из списка самых серьезных угроз, стоящих перед мировой финансовой системой. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему.

По данным ФРС, по большей части непосредственно события на Украине привели к росту экономической неопределенности.

В статье ABC говорится, что дальнейшие неблагоприятные факторы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом активности экономики, могут негативно повлиять на финансовую систему.

Ранее сообщалось, что в России увидели первые признаки сдувания экономического «пузыря» в США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.