Россияне стали реже посещать торговые центры

Россияне стали реже ходить в торговые центры после ухода зарубежных магазинов с российского рынка на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

По его словам, в начале - середине марта, когда иностранные магазины объявили о своем уходе, российские граждане выстраивались в очереди в ТЦ. Позднее посещаемость снизилась на 15%, отметил Москаленко.

Он также рассказал, что ТЦ терпят убытки, поскольку в арендную плату входит процент от оборота. При этом президент РСТЦ уточнил, что зарубежные компании, временно приостановившие работы в России, не разорвали договоры аренды с владельцами ТЦ.

По данным газеты «Коммерсантъ», из-за плохой посещаемости мобильные операторы попросили сократить им арендную плату более чем на 50%, в противном случае им придется закрыть свои салоны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что владельцы российских торговых центров стали массово продавать здания.