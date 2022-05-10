Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
IKEA до августа продлила выплату зарплаты 15 тысячам сотрудников в России 10:19
Аналитики ВЭБ.РФ предложили изменить подход в сфере привлечения мигрантов 10:18
46-летняя гимнастка Чусовитина решила выступить на Олимпиаде-2024 в Париже 10:18
Коллекционер назвал фальшивым подаренный Ким Кардашьян локон Мэрилин Монро 10:15
В Совфеде задумались о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию звезд 10:12
Мэр Берлина угодила в скандал из-за российского флага 10:11
Кендрик Ламар опубликовал первый сингл за четыре года 10:10
Бывший полузащитник «Аякса» ушел из жизни в возрасте 29 лет 09:59
МИД Франции: Париж ожидает принятия шестого пакета санкций против России в ближайшие... 09:56
В Риге возложенные на 9 мая цветы у памятника Освободителям убрали... 09:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россияне стали реже посещать торговые центры

РСТЦ: посещаемость ТЦ в РФ после закрытия зарубежных магазинов сократилась на 15%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Россияне стали реже ходить в торговые центры после ухода зарубежных магазинов с российского рынка на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

По его словам, в начале - середине марта, когда иностранные магазины объявили о своем уходе, российские граждане выстраивались в очереди в ТЦ. Позднее посещаемость снизилась на 15%, отметил Москаленко.

Он также рассказал, что ТЦ терпят убытки, поскольку в арендную плату входит процент от оборота. При этом президент РСТЦ уточнил, что зарубежные компании, временно приостановившие работы в России, не разорвали договоры аренды с владельцами ТЦ.

По данным газеты «Коммерсантъ», из-за плохой посещаемости мобильные операторы попросили сократить им арендную плату более чем на 50%, в противном случае им придется закрыть свои салоны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что владельцы российских торговых центров стали массово продавать здания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть