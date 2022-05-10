Politico: ЕК планирует выпустить долговые обязательства ЕС для покрытия нужд Украины за 3 месяца

Еврокомиссия (ЕК) планирует выпустить новые долговые обязательства ЕС для покрытия нужд Украины в ближайшие три месяца, эти нужды оцениваются в €15 миллиардов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico, которое ссылается на осведомленных дипломатов.

Как отмечается в публикации со ссылкой на украинские власти и Международный валютный фонд, Украине требуется €5 миллиардов в месяц для поддержания экономики. США обещали предоставить 5 из 15 миллиардов, другая часть суммы остается «непокрытой». ЕК 6 мая уведомила послов государств Евросоюза о плане «восполнить этот пробел».

Издание утверждает, что нынешний план Еврокомиссии похож на принятую ею в 2020 году программу SURE, в рамках которой планировалось выделить €100 миллиардов в качестве кредитов на поддержку занятости в странах ЕС. Сведения о том, сколько потребуется средств в этот раз, пока не озвучивались.

Источники отмечают, что новый проект собираются опубликовать 18 мая. Ряд государств, в частности ФРГ, Австрия и Греция, попросили ЕК до этого числа предоставить альтернативные варианты финансирования. Как считают эти государства, если другие страны, не входящие в Евросоюз, предоставят Украине свои средства, на ЕС придется «несколько миллиардов», которыми Киев можно будет обеспечить на двусторонней основе.

Ранее пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявила, что Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь в размере $38,7 миллионов.