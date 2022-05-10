Reuters: Германия и Катар столкнулись с трудностями на переговорах о поставках СПГ

Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на фоне разногласий по ряду ключевых условий. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, Германия, которая стремится сократить свои выбросы углерода на 88% к 2040 году, не хочет соглашаться на условия Катара по подписанию контрактов сроком не менее 20 лет, чтобы обеспечить объемы СПГ, необходимые для снижения зависимости от газа из РФ.

Другой источник сообщил, что обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается в ближайшее время».

Агентство отмечает, что Германия ежегодно потребляет порядка 100 миллиардов кубометров природного газа, из которых около 55% поступает из России, а меньшие объемы поставляются по трубопроводу из Нидерландов и Норвегии.

Катар также оговаривает положение, которое ограничит направление поставок СПГ. Оно не позволит Германии перенаправлять топливо в другие районы ЕС.

Ранее сообщалось, что Германия намерена принять закон, который позволит ускорить строительство терминалов для приема СПГ.