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Цена нефти Brent упала более чем на 5%

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Lucy Nicholson/Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2022 года на лондонской бирже ICE снижалась более чем на 5%, до $106 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 18:48 мск, фьючерс торговался на уровне $106,61, в 18:41 мск его стоимость составляла $106,58 за баррель (-5,17%).

Как отмечает агентство, стоимость нефти WTI в это же время снижалась на 5,44%, до $103,8 за баррель.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует исключить из шестого пакета санкций против РФ запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС.

6 мая Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается. Как заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, шестой пакет европейских санкций в отношении РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.

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