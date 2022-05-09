Крупный дагестанский стекольный завод увеличит производительность до 80%

В городе Дагестанские Огни завод «Дагестан Стекло Тара» увеличит производственные мощности до 80%. Таким образом он поможет в импортозамещении, пишет ТАСС.

Для этого возведут новый цех, где установят стекловаренные печи, рассказал экономист предприятия Джалал Уруджев.

Общий объем инвестиций по проекту — 1 млрд 608 млн рублей, 20% из которых — собственные средства завода, 80% заемные под гарантию российского банка.

Предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью. По словам Уруджев, на такую продукцию есть повышенный спрос, особенно у предприятий на юге России.