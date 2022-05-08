Премьер Греции признал, что Европа не может сейчас отказаться от российского газа

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа не может сейчас отказаться от российского газа. Об этом он сообщил газете «Вима тис кириакис».

По его словам, эти санкции в конечном итоге навредят ЕС больше, чем России. По его словам, Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) планирует одобрить 18 мая план энергосбережения на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа.

Документ предполагает, что страны, у которых есть другие источники газа (к примеру, Испания), должны будут делиться им со странами, пострадавшими от прекращения снабжения.

Власти ЕС будут использовать действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок для того, чтобы ввести меры, гарантирующие достаточное поступление газа домохозяйствам и социальным службам и смягчить последствия возможного прекращения поставок.