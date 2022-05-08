Сбербанк первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой

Сбербанк с 8 мая существенно увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой, сообщает пресс-служба банка.

«С 8 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при этом только 12 млн рублей и 6 млн рублей (соответственно) субсидируется из государственного бюджета, оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров.

Так, ставка для клиентов банка на сумму до 30 млн рублей по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни) составит 8,7%, а по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки) — 5,7%. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок — 20 лет.

Как сообщил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев, Сбер увеличил сумму кредита в рамках программы ипотеки с господдержкой, обеспечив при этом единую процентную ставку для заемщика, которая ниже установленной правительством.

«Такой льготный кредит с повышенной суммой можно взять только на предложение на первичном рынке и на объект партнера-застройщика. Уже более 70% наших партнеров по всей России подтвердили готовность работать по данной схеме и в будущем их станет больше. Уверен, что благодаря нововведениям большее число российских семей получат возможность приобрести квартиру», — отметил он.

В банке подчеркнули, что программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокую востребованность у граждан. С января по апрель 2022 года СберБанк выдал льготных ипотечных кредитов с господдержкой на сумму 297 млрд рублей, что на 10,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем выдачи ипотеки по всем льготным программам Сбера показал рекордный рост и в марте 2022 года увеличился на 91% по сравнению с февралем текущего года.