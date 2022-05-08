Эксперт рассказал, когда экспорт российского газа будет перенаправлен из Европы в Азию

Консультант Vygon Consulting Иван Тимонин считает, что экспорт российского газа и других энергоресурсов может быть полностью перенаправлен из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого необходимо расширить имеющуюся инфраструктуру, сообщает РИА «Новости».

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — считает Тимонин.

Он отмечает, что до 2025 года потребление газа может вырасти до 160 млрд кубометров, поэтому для России это будет важный рынок. Тимонин привел в пример работы по прокладке газопровода «Сила Сибири» — активная фаза строительства заняла пять лет.

«Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», — считает Тимонин.

На данный момент, прорабатывается проект газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через Монголию в Китай. Его мощность составит 50 млрд кубометров в год.

Ранее «Газпром» нарастил экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60% за четыре месяца.