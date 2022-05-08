Великобритания направит на помощь Украине дополнительные $1,6 млрд

Глава Минфина Великобритании Риши Сунака сообщила, что правительство Соединенного Королевства направит дополнительно £1,3 млрд ($1,6 млрд) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на радиостанцию LBC.

«Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные £1,3 млрд помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима», — отмечается в сообщении, распространенном от лица Сунака, процитированном в СМИ.

В тексте заявления также говорится, что Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и оборонительную поддержку Украине, и неустанно работает над завершением этого конфликта.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Соединенное Королевство в качестве помощи гражданам Украины выделит £45 миллионов ($56,7 млн) структурам Организации Объединенных Наций (ООН) и благотворительным организациям.