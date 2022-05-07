Ливия надеется продолжить переговоры с Россией по приостановленным нефтегазовым проектам

Ливия выразила желание продолжить переговоры с Россией по приостановленным нефтегазовым проектам в июне 2022 года. Ливийская сторона хочет начать этот процесс на площадке Петербургского международного экономического форума, который пройдет 15–18 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла Ливии в РФ Мухаммеда Маграви.

«У нас была большая программа до войны, много хороших проектов в сфере нефти и газа, но, к сожалению, после санкций немного все заморозилось. Будем надеяться, что с приездом [на Петербургский международный экономический форум] все разрешится», — сказал он, не уточнив, о каких именно проектах идет речь.

Ранее Ливия объявила форс-мажор на крупнейшем нефтяном месторождении Аль-Шарара из-за остановки добычи топлива.

Этой ситуации предшествовали протесты.

«Группа лиц оказала давление на работников нефтяного месторождения Аль-Шарара, что вынудило их постепенно прекратить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств. Соответственно, NOC обязана объявить форс-мажорное положение на нефтяном месторождении Аль-Шарара до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.