FT: банки Европы готовятся потерять более $10 млрд в случае ухода из РФ

Банки Европы и США потерпят миллиардные убытки в случае сокращения деятельности в России или ухода с российского рынка. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно подсчетам Financial Times, западные банки в совокупности имеют $86 млрд вложений в Россию и почти 40 000 сотрудников. По данным издания, предполагаемые убытки могут превысить $10 млрд.

«Международные санкции вынудили банки задуматься о том, чтобы повернуться спиной к стране, в которую некоторые кредиторы впервые вошли более века назад», — пишет газета.

В статье отмечается, что крупнейший банк Италии UniCredit зарезервировал под возможные потери в России более €1,2 млрд, а также предупредил, что может потерять €5,3 млрд, если будет вынужден полностью уйти из РФ. Банк, у которого в стране 4000 сотрудников и 2 млн клиентов, работает в России 17 лет.

Французский банк Societe Generale готовится потерять около €3,1 млрд. Другой французский банк Crédit Agricole объявил о резерве в размере €389 млн для своих активов в России и заявил, что списывает €195 млн на общую стоимость капитала своего украинского бизнеса.

Ранее стало известно. что ирландская компания Avolon, которая является одним из крупнейших в мире лизингодателей, понесла убытки в размере $304 млн из-за того, что Российская Федерация отказалась возвращать находящиеся в лизинге самолеты.