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Банк «Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«Тинькофф банк» сообщил, что временно приостанавливает SWIFT-переводы в европейской валюте из-за увеличения сроков их прохождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты «Тинькофф» могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», — сказали в пресс-службе.

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей». Впоследствии бизнесмен в комментарии изданию New York Times заявил, что заключил сделку «под давлением», однако «Тинькофф-банк» эту версию опроверг. После этого бизнесмен попрощался с банком и Россией и заявил, что забирает свой бренд.

3 мая в «Тинькофф банке» сообщили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат банку.

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