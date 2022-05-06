В Германии рассказали о возможных проблемах при введении эмбарго на российскую нефть

Возможное введение эмбарго на нефть из России может не повлиять на завершение украинского кризиса и способно причинить ущерб странам Евросоюза. Об этом сообщает Das Erste со ссылкой на корреспондента Хольгера Бекманна, пишет РИА «Новости».

В частности, по его словам, Россия в перспективе найдет «других покупателей» энергоресурсов, которые снизят эффективность европейских санкций. Также Бекманн добавил, что не все страны ЕС с самого начала присоединятся к ограничительным мерам, что также повлияет на ситуацию.

В Европе, отмечает он, может возникнуть крайне негативный сценарий полного прекращения подачи газа со стороны России. Этот сценарий в Брюсселе называют «кошмарным». При этом европейцы очень активно тратят нефть, что также может быть чревато негативными последствиями для их стран.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом из-за санкций против России.